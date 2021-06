Rusi uspeli aj s nožom na krku, Čerčesov: Hrali sme ako tím

Petrohrad 17. júna (TASR) - Po hladkej prehre 0:3 s Belgickom v úvodnom zápase EURO 2020 sa ruská futbalová reprezentácia dostala pod paľbu kritiky fanúšikov a médií. Na druhý duel B-skupiny proti Fínsku nastupovala pod tlakom a s imperatívom víťazstva, ktoré napokon vďaka gólu krídelníka Atalanty Alexeja Mirančuka dosiahla, čím zvýšila šance na prienik do osemfinále. Rovnako tri body ako Rusko majú na konte aj Fíni, zvyšní dvaja účastníci zoskupenia Dánsko a Belgicko nastúpili na ich druhý zápas na turnaji vo štvrtok o 18.00 SELČ.



Fíni vedeli, že v prípade ďalšieho víťazstva im už neujde postup do osemfinále. Do vedenia sa mohli dostať hneď v úvode, po centri Raitalu hlavičkoval do siete Pohjanpalo, lenže rozhodcovia po konzultácii s VAR neuznali gól pre tesný ofsajd. V ďalšom priebehu už boli Rusi lepší. Ofenzívne úsilie korunovali v nadstavenom čase prvého polčasu, keď Mirančuk zužitkoval prihrávku od Arťoma Dziubu. "Dnes sme hrali ako tím. Hráči do bodky splnili pokyny, ktoré sme im naordinovali. Teší ma, že som sa trafil do zostavy. Chceli sme súpera zaskočiť aktívnou hrou v krídelných priestoroch, ktoré sú naša silná stránka. Vychádzalo nám to, som za to rád," žiaril spokojnosťou tréner ruskej reprezentácie Stanislav Čerčesov.



Jeho náprotivok Markku Kanerva bol presvedčený, že jeho tím si zaslúžili aspoň bod. "Nechcem, aby to vyzeralo, že zrazu máme veľké oči. Po víťazstve nad Dánskom sme si však trúfali uspieť aj proti ďalšiemu favoritovi Rusku. Napriek prehre som spokojný s výkonom mužstva. Vytvorili sme si dostatok príležitostí, niektoré naše strely len tesne minuli cieľ. Žiaľ, Rusi jednu šancu premenili a vyhrali." Severský tím debutujúci na šampionáte je stále v hre o postup medzi 16 najlepších tímov, o ktorom sa rozhodne v tretí hrací deň. "Vieme, že Belgicko je najsilnejší protivník v skupine. Pôjdeme do toho zápasu s pokorou a uvidíme, aké budeme mať šance. Naša mentalita je však nikdy sa nevzdávať," dodal Kanerva. Progres Fínska na medzinárodnej scéne je však v porovnaní s minulými rokmi viditeľný. Kým teraz bolo Rusku vyrovnaným súperom, v kvalifikácii MS 2020 s ním utrpelo dve prehry 0:3. "Je vidieť, že ideme správnou cestou a dokážeme konkurovať najlepším tímom v Európe," poznamenal Kanerva.



Po Mirančukovi bol druhým hrdinom "zbornej" Matvej Safonov. Dvadsaťdvaročný brankár FK Krasnodar pri svojom debute za národný tím vychytal čisté konto. Mierila na neho jedna priama strela, štyri pokusy hráčov Fínska netrafili bránu a ďalších šesť zblokovali jeho spoluhráči. "Z vydareného debutu mám veľkú radosť. Hneď v úvode sme inkasovali a trochu ma oblial studený pot, pretože taký vstup do zápasu sme si neželali. Našťastie gól pre ofsajd neplatil. Potom sme už kontrolovali priebeh zápasu a zaslúžene vyhrali," citoval Safonova web UEFA.