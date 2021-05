Rusi zdolali Čechov na úvod MS gólom 19 sekúnd pred koncom

MS 2021 A-skupina:



Rusko - Česko 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)



Góly: 5. Burdasov (Morozov, Grigorenko), 36. Švec-Rogovoj (Kamenev), 46. Barabanov (Voronkov), 60. Grigorenko (Provorov) – 10. Flek (Špaček), 38. Vrána (Kubalík, Hájek), 58. Kubalík (Hronek, Kovář). Rozhodcovia: Björk, Nord – Lundgren (všetci Švéd.), Kroyer (Dán.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0.



Rusko: Samonov – Zub, Zadorov, Gavrikov, Provorov, Ožiganov, Rafikov, Dronov – Okulov, Šalunov, Barabanov – Karnauchov, Grigorenko, Slepyšev – Morozov, Burdasov, Galimov – Timkin, Švec-Rogovoj, Kamenev

Česko: Hrubec - D. Musil, Hronek, Hájek, Moravčík, Šulák, Vitásek, Sklenička – Kubalík, Kovář, Vrána – Chytil, Zohorna, Zadina – Sekáč, Hanzl, Radil – Smejkal, A. Musil, Flek – Špaček

Riga 21. mája (TASR) - Ruskí hokejisti vyhrali na úvod 84. majstrovstiev sveta v lotyšskej Rige nad Českom 4:3. Zápas favoritov na postup z A-skupiny rozhodol po vyrovnanom priebehu Michail Grigorenko, víťazný gól zaznamenal 19 sekúnd pred koncom.Rusi po 24 hodinách nastúpia nastúpia proti outsiderovi z Veľkej Británie, Čechov čaká následne u o 19.15 tím Švajčiarska.Česi boli od začiatku aktívnejší, ale ich tlak pribrzdil faul Hroneka na Galimova, po ktorom hrali ruskí hráči presilovku. V nej mal najprv šancu Galimov, ale sekundu pred návratom vylúčeného českého obrancu prekonal Hrubca Burdasov. Česi potom opäť prebrali iniciatívu, vyrovnania sa dočkali v 10. minúte. Flek mieril presne p prihrávke Špačka. Ďalšia šanca prišla na strane Ruska, mal ju obranca Zub, ale trafil iba žŕdku. Hra sa potom vyrovnala, oba tímy ponúkali rýchle kombinácie, hru nekúskovali časté prerušenia, gól však už v prvej tretine nepadol.V druhej časti pokračovala vyrovnaná partia, hráči oboch tímov k sebe tesne dostupovali, priestoru bolo málo. V oslabení po prihrávke Kameneva mieril presne Švec-Rogovoj a poslal Rusov do vedenia. Aj druhá tretina sa však napokon skončila zmierlivo, pretože v 38. minúte dostal puk do jazdy Vrána a strelou pomedzi betóny Samonova nezaváhal 2:2.V treťom dejstve mal prvú dobrú príležitosť Smejkal, ale tesne pred bránkou mu ušiel puk a nezakončil. O pár minút neskôr sa dostal puk ku Barabanovovi a ruský útočník trafil presne po pravej ruke brankára Hrubca - 3:2. V záverečnej päťminútovke sa zverenci Filipa Pešána snažili o vyrovnanie a vďaka Kubalíkovmu gólu v presilovke sa im to aj podarilo. Ale 19 sekúnd pred koncom zabudla česká obrana na Grigorenka a ten rozhodol o triumfe Ruska.