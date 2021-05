VIDEO: Rusi zdolali vysoko Britov, zborná splnila svoj povinný cieľ

MS 2021 A-skupina:



Veľká Británia - Rusko 1:7 (1:4, 0:1, 0:2)



Góly: 19. Kirk (Dowd, Connolly) – 6. Burdasov (Grigorenko, Ožiganov), 8. Grigorenko (Voronkov), 10. Burdasov (Kuzmenko, Gavrikov), 11. Tolčinskij (Barabanov), 31. Karnauchov (Zadorov, Zub), 50. Kuzmenko (Burdasov, Ožiganov), 54. Slepyšev (Karnauchov). Rozhodcovia: Sternat (Rak.), Tscherrig (Švajč.) – Merten (Nem.), Seewald (Rak.), vylúčení: 6:4 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:1.



Veľká Británia: Whistle - D. Phillips, O'Connor, Richardson, Tetlow, Ehrhardt, Clements, Garside – Perlini, Kirk, Connolly – Hammond, Dowd, Lake – Lachowicz, Hook, Betteridge – Myers, Ferrara, J. Phillips – Davies

Rusko: Bočarov – Zub, Zadorov, Gavrikov, Provorov, Ožiganov, Rafikov, Dronov – Tolčinskij, Šalunov, Barabanov – Karnauchov, Grigorenko, Slepyšev – Morozov, Burdasov, Kuzmenko – Švec-Rogovoj, Galimov, Kamenev – Voronkov

Riga 22. mája (TASR) - Hokejisti Ruska si pripísali druhé víťazstvo na svetovom šampionáte v Rige. V sobotnom zápase A-skupiny zdolali outsidera z Veľkej Británie 7:1.Pod triumf "zbornej" sa najvýraznejšie podpísal Anton Burdasov, ktorý strelil dva góly a na šampionáte ich má na konte tri. Tridsaťročný krídelník zaznamenal aj jednu asistenciu.Briti nemajú na oddych ani 24 hodín, už v nedeľu o 11.15 SELČ nastúpia proti Slovensku. Rusov čaká rovnaký súper v pondelok o 15.15.Rusi uchopili zápas pevne do rúk od úvodu, súpera chceli zlomiť čo najskôr a tento scenár začali plniť od 6. minúty. Burdasov z pravej strany prepálil Whistleho a poslal "zbornú" do vedenia. O necelé dve minúty udrel v oslabení Grigorenko a trénera Bragina vzápätí potešil opäť Burdasov, ktorý do konca 10. minúty prakticky zlomil akýkoľvek odpor Britov. O 90 sekúnd neskôr pridal štvrtý gól Tolčinskij, ale skóre 1. tretiny napokon uzavrel Kirk, ktorý úspešne zakončil jednu z mála pekných akcií ostrovanov.V druhom dejstve pokračovala jasná prevaha Ruska, ale favorit ju dokázal gólovo vyjadriť iba raz, keď sa presadil Karnauchov. Zápis do listiny strelcov zmaril Ožiganovovi brankár Whistle, ktorý predviedol parádny semafor.V tretej tretine sa už Rusi šetrili, ale napriek tomu ponúkali ich typické rýchle kombinácie. Do konca zápasu sa presadili ešte dvakrát a to zásluhou Kuzmenka a Slepyševa.