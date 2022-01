Hádzanári Ruska získali s Poľskom bod vďaka gólu v poslednej sekunde

II. skupina (Bratislava):



Poľsko - Rusko 29:29 (13:12)



Najviac gólov: Sičko 8, Moryto a Daszek po 6 - Kosorotov 8, Žitnikov 7







Tabuľka:



1. Španielsko 3 3 0 0 87:76 6



2. Nórsko 3 2 0 1 92:77 4



3. Švédsko 3 2 0 1 85:73 4



4. Rusko 4 1 1 2 100:106 3



5. Nemecko 3 1 0 2 76:80 2



6. Poľsko 4 0 1 3 101:129 1

Bratislava 23. januára (TASR) - Hádzanári Ruska stratili reálnu šancu na postup do semifinále prebiehajúcich ME na Slovensku a v Maďarsku. V nedeľnom dueli II. skupiny hlavnej fázy v Bratislave prekvapujúco iba remizovali s posledným tímom tabuľky Poľskom 29:29, keď vyrovnali v poslednej sekunde stretnutia.S Kosorotovom jeho tím v úvode potvrdzoval úlohu favorita, keď viedol 7:4. Potom však do bránky Poliakov, ktorí už predtým stratili šancu dostať sa medzi elitné kvarteto, postavil Mateusz Zembrzycki a úspešnými zákrokmi sa postaral o obrat v skóre. Rusi neskórovali sedem minút a prvý polčas prehrali 12:13. Aj na začiatku druhého iba doťahovali tesný náskok súpera, zmenili to až trojgólovou šnúrou od 15:17 na 18:17. V dramatickej koncovke sa oba tímy striedali vo vedení a napokon boli k prvému triumfu vo štvrťfinálovej skupine bližšie Poliaci. Dve sekundy pred sirénou skóroval Daszek na 29:28, no Rusi si zobrali oddychový čas a po bleskovej rozohrávke potom Kosorotov ďalekonosnou strelou prekvapil brankára a rozhodol o deľbe bodov. To už Rusi hrali bez trénera Velimira Petkoviča, ktorý v poslednej minúte videl po protestoch červenú kartu.