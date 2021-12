Rusi získali tretíkrát šalátovú misu, rozhodol Medvedev

finále Davisovho pohára:



Ruská tenisová federácia - Chorvátsko 2:0 po dvojhrách



Andrej Rubľov - Borna Gojo 6:4, 7:6 (5)



Daniil Medvedev - Marin Čilič 7:6 (7), 6:2



Madrid 5. decembra (TASR) - Hráči Ruskej tenisovej federácie sa stali víťazmi finálového turnaja Davisovho pohára v Madride. Vo finále vedú po dvojhrách nad Chorvátskom 2:0. O rozhodujúci druhý bod pre ruské farby sa postaral Daniil Medvedev, ktorý v dueli tímových jednotiek zdolal Marina Čiliča 7:6 (7), 6:2.Rusi získali prestížnu "šalátovú misu" tretíkrát v histórii, predtým sa im to podarilo v rokoch 2006 a 2002. V Madride naplno potvrdili, že v singloch patria medzi absolútnu svetovú špičku. Medvedev je v rebríčku ATP druhý. Andrejovi Rubľovovi, ktorý v úvodnej dvojhre zvíťazil nad Bornom Gojom 6:4, 7:6 (5), patrí piata priečka. Chorváti nevyužili možnosť na zisk tretieho titulu. Prvýkrát triumfovali v decembri 2005 po finálovom víťazstve 3:2 nad Slovenskom v bratislavskom NTC, v roku 2018 uspeli v Lille v súboji s domácim Francúzskom.Čilič nastúpil proti Medvedevovi s imperatívom zvíťaziť a v prvom sete držal s favoritom krok. Chorvát mal vysokú percentuálnu úspešnosť prvého podania a za stavu 4:3 sa prepracoval k brejkbalu. Medvedev si však podržal servis a vynútil si tajbrejk. V ňom viedol Čilič 4:2, no Rus otočil nepriaznivý vývoj a za stavu 8:7 premenil po nevynútenej chybe Chorváta tretí setbal. V druhom dejstve si Medvedev vďaka brejku vo štvrtom geme vybudoval náskok 4:1 a zápas už dotiahol do úspešného konca.," uviedol Medvedev, šampión US Open, v prvom pozápasovom interview.