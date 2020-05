Ruská liga by sa mohla opäť rozbehnúť na konci júna

Moskva 10. mája (TASR) - Ruská futbalová liga by sa po pauze spôsobenej koronavírusom mohla opäť rozbehnúť v druhej polovici júna. Tvrdí to generálny sekretár Ruskej futbalovej únie (RFU) Alexander Alajev.



"Šanca, že sa futbal vráti, je vysoká. Robíme všetko pre to, aby sa tak stalo. Sme si vedomí, že posledné slovo budú mať štátne orgány, ale my musíme urobiť všetko pre čo najrýchlejší návrat futbalu," povedal Alajev pre agentúru TASS.



Všetky futbalové súťaže v Rusku sú zatiaľ pozastavené do 31. mája, exekutíva zväzu bude o ďalších krokoch rokovať 15. mája. RFU chce najvyššiu súťaž reštartovať 21. alebo 28. júna.



Rusko eviduje piaty najvyšší počet potvrdených prípadov infekcie novým koronavírusom na svete, v nedeľu prekročil hranicu 200-tisíc. Ochoreniu COVID-19 podľahlo podľa oficiálnych údajov 1915 osôb.