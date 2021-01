Ruska Stupaková vyhrala 5. etapu Tour de Ski

Tour de Ski - 5. etapa

Ženy - stíhacie preteky na 10 km klasickou technikou:

1. Julia Stupaková (Rus.) 29:24,7 min.,

2. Ebba Anderssonová (Švéd.) +0,7 s,

3. Jessica Digginsová (USA) +0,8,

4. Rosie Brennanová (USA) +17,3,

5. Krista Pärmäkoskiová (Fín.) +37,3,

6. Tatiana Sorinová +38,3,

7. Alisa Žambalovová (obe Rus.) +58,5,

8. Katharina Hennigová (Nem.) +58,5,

9. Kateřina Razýmová (ČR) +59,3,

10. Natalia Neprjajevová (Rus.) +1:01,7



Poradie po 5. etape Tour de Ski (5 z 8):

1. Digginsová 1:54:15 h,

2. Brennanová +22,

3. Stupaková +58,

4. Frida Karlssonová (Švéd.) +1:29,

5. Sorinová +1:53,

6. Anderssonová a Pärmäkoskiová +2:08



Celkové poradie SP (13 z 28):

1. Brennanová 580 bodov,

2. Sorinová 488,

3. Digginsová 432,

4. Neprjajevová 400,

5. Anamarija Lampičová (Slovin.) 383,

6. Stupaková 382, ...

80. Alena PROCHÁZKOVÁ,

81. Barbora KLEMENTOVÁ (obe SR) po 1

Dobbiaco 6. januára (TASR) - Ruská bežkyňa na lyžiach Julia Stupaková vyhrala stredajšiu 5. etapu Tour de Ski - stíhačku na 10 km klasicky. V talianskom stredisku Dobbiaco uspela vo finiši trojčlennej skupiny s tesným náskokom 0,7 sekundy pred Švédkou Ebbou Anderssonovou a líderkou prestížneho podujatia Američankou Jessie Digginsovou (+0,8).Diggginsová vybehla do bielej stopy s pätnásťsekundovým náskokom pred krajankou a líderkou SP Rosie Brennanovou a v prvom z troch okruhov si držala odstup do prenasledovateliek. O náskok však prišla po páde na štvrtom kilometri a vpredu sa tak sformovalo kvarteto, kde okrem oboch Američaniek figurovali aj Stupaková a Anderssonová. Brennanová na poslednom okruhu zaostala a v dramatickom závere mala najrýchlejšie lyže ruská reprezentantka.povedala v cieli Stupaková. Digginsová má momentálne na čele hodnotenia TdS náskok 22 sekúnd pred Brennanovou, Stupaková poskočila na tretiu priečku (+58).Tour sa na víkend presunie do talianskeho Val di Fiemme, kde sú v piatok v rámci 6. etapy na programe preteky s hromadným štartom.