Ruská tenistka Gračovová chce iné občianstvo, žiada o francúzske

Moskva 30. marca (TASR) - Ruská tenistka Varvara Gračovová podala oficiálnu žiadosť o francúzske občianstvo. Rodáčka z Moskvy, ktorá žije od svojich 16-tich rokov vo Francúzsku, tvrdí, že o tomto kroku uvažovala ešte pred ruskou inváziou na Ukrajinu.



"Keď som začala s procesom, ani zďaleka sa neschyľovalo k vojne. Nikto nevedel, čo sa stane. Tak prečo sa nechytiť takejto šance? Rozhodnutie však nezávisí odo mňa, sú tu iní ľudia, ktorí budú rozhodovať o mojej budúcnosti. Viac poviem, ak dostanem papiere. Mojou hlavnou úlohou je hrať tenis. Budem rada, ak by som mohla reprezentovať obe krajiny," citoval 22-ročnú Gračovovú portál eurosport.com.



Gračovová je rebríčkovo siedma najlepšia ruská tenistka, po zmene občianstva by sa stala francúzskou dvojkou. Kedy padne konečné rozhodnutie, zatiaľ nie je jasné. Šéf Ruskej tenisovej federácie (RTF) Šamil Tarpiščev vyhlásil, že Gračovovej zmena občianstva by pre krajinu nebola veľkou stratou.



Dvadsaťdvaročná Gračovová ešte nevybojovala ani jeden titul na okruhu WTA, no v tomto roku si pripísala už tri víťazstvá nad súperkami z najlepšej svetovej desiatky. Dvakrát vyhrala nad krajankou Dariou Kasatkinovou a na prebiehajúcom turnaji v Miami zdolala Tunisanku Ons Jabeurovú. Začiatkom marca sa dostala do svojho prvého finále, na turnaji v Austine však podľahla Ukrajinke Marte Kosťukovej 3:6, 5:7. V rebríčku WTA momentálne figuruje na 54. priečke.