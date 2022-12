Ruske Anťuchovej odobrali zlatú medailu z OH 2012

Moskva 21. decembra (TASR) - Ruskej atlétke Natalii Anťuchovej odobrali pre doping zlatú medailu z OH 2012, ktorú získala v behu na 400 metrov cez prekážky. Olympijskú víťazku z Londýna diskvalifikovali po tom, ako atlétka nevyužila právo odvolať sa. TASR získala informáciu z agentúry DPA.



Štyridsaťjedenročná Anťuchová mala na odvolanie 45 dní, no tento termín už vypršal. Všetky jej výsledky tak od 15. júla 2012 do 29. júna 2013 vymazali a to vrátane olympijského finále v Londýne 8. augusta 2012.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) môže prerozdeliť medaily. Američanka Lashinda Demusová tak získa dodatočne zlato, Češka Zuzana Hejnová striebro a Jamajčanka Kaliese Spencerová bronz.