Ruské tímy do 17 rokov napokon nebudú môcť hrať kvalifikačné duely ME

Nyon 10. októbra (TASR) - Ruské tímy do 17 rokov napokon nezasiahnu do bojov v kvalifikácii o postup na ME. Európska futbalová únia (UEFA) im síce koncom septembra povolila návrat do súťažného diania, no po avizovanom bojkote viacerých európskych krajín nenašla technické riešenie na realizáciu svojho rozhodnutia.



Politika návratu ruských mládežníckych tímov do súťaží v kategórii chlapcov i dievčat vyvolala rozkol vo výkonnom výbore UEFA a najmenej 12 z 55 členských európskych krajín reagovalo odmietnutím hrať zápasy proti Rusku. Bojkot takýchto stretnutí avizovali napríklad Ukrajina, Anglicko, Poľsko, Lotyšsko, Litva, Švédsko, Nórsko, či Fínsko.



UEFA po utorkovom zasadnutí výkonného výboru uviedla, že "nebolo možné nájsť žiadne technické riešenie, ktoré by umožnilo ruským tímom hrať zápasy." Informovala agentúra AP.



Utorkové rozhodnutie UEFA privítala Ukrajina, ktorá sa zaň poďakovala. "Ďakujeme našim európskym partnerom za podporu Ukrajiny. Pozícia nášho štátu bola vypočutá. Ruský futbal zostáva v izolácii. Tam patrí. Sme vďační všetkým našim európskym partnerom, ktorí podporili náš protest proti prijatiu ruských tímov. V tejto veci by nemali byť žiadne kompromisy," uviedol viceprezident Ukrajinskej futbalovej asociácie Vadim Kosťučenko.