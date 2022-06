Ruské tímy nebudú účinkovať v budúcej sezóne Euroligy a EuroCupu

Barcelona 17. júna (TASR) - Ruské kluby nebudú môcť štartovať v nasledujúcej sezóne prestížnej basketbalovej Euroligy mužov. Rozhodlo o tom vedenie súťaže s tým, že im nepovolí účasť ani v hierarchicky nižšej súťaži EuroCup. Ako dôvod uviedlo logistické problémy po ruskej invázii na Ukrajinu, medzi nimi reštrikcie v leteckej doprave a pri udeľovaní víz ruským občanom na územie EÚ.



V Eurolige už v uplynulom ročníku po februárovej invázii anulovali výsledky troch ruských tímov - CSKA Moskva, UNICS Kazaň a Zenit Petrohrad. Vedenie súťaže vtedy zároveň zmrazilo sponzorský kontrakt s ruskou VTB bankou. Pri hlasovaní účastníkov sa za štart ruských tímov v budúcej sezóne vyslovili iba zástupcovia CSKA Moskva a Maccabi Tel Aviv, informoval španielsky denník AS.



"Je to politické rozhodnutie. Väčšina euroligových klubov je presvedčená, že vlády ich krajín im nedovolia hrať proti ruským tímom. Som si istý, že tu nie sú žiadni víťazi a všetci prehrajú. Liga by bola silnejšia s CSKA," uviedol v reakcii prezident moskovského klubu Andrej Vatutin.