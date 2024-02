Ruskému olympijskému výboru potvrdili pozastavenie členstva v MOV

Lausanne 23. februára (TASR) - Športový arbitrážny súd (CAS) zamietol odvolanie Ruského olympijského výboru (ROV) proti pozastaveniu členstva v Medzinárodnom olympijskom výbore (MOV). Súd o tom infomoval na svojej oficiálnej webstránke.



MOV suspendoval ROV po tom, ako 5. októbra 2023 strešný orgán ruského športu prijal do svojich radov regionálne organizácie v štyroch oblastiach (Doneckej, Chersonskej, Luhanskej a Záporožskej), ktoré Ruská federácia anektovala po invázii na Ukrajinu. Tým však podľa MOV porušil olympijskú chartu. CAS uviedol, že zistil, že suspendácia MOV "neporušila zásady zákonnosti, rovnosti, predvídateľnosti alebo proporcionality".



ROV má teraz 30 dní na to, aby sa prípadne proti verdiktu športovej arbitráže v Lausanne odvolal na federálny švajčiarsky súd. Pozastavenie činnosti odobralo Rusom právo dostávať finančné prostriedky od MOV. Rozhodnutie sa však nedotklo žiadnych športovcov, ktorí súťažia v medzinárodných súťažiach ako neutrálni športovci, vrátane mnohých kvalifikačných podujatí na tohtoročné OH v Paríži, v rámci iniciatívy podporovanej MOV, pripomenula agentúra AP.