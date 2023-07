Ruskí a bieloruskí športovci sa môžu zúčastniť na Ázijských hrách

Bangkok 8. júla (TASR) - Až 500 ruských a bieloruských športovcov bude môcť súťažiť na Ázijských hrách v Číne pod neutrálnou vlajkou. Valné zhromaždenie Ázijskej olympijskej rady to schválilo na sobotňajšom zasadnutí v Bangkoku.



Valné zhromaždenie odhlasovalo, že umožní súťažiť 500 športovcom z vylúčených krajín, aby sa mohli pokúsiť kvalifikovať na OH 2024 v Paríži. "Navrhujeme umožniť ruským a bieloruským nezávislým športovcom súťažiť pod neutrálnou vlajkou," povedal generálny riaditeľ Ázijskej olympijskej rady Husain al-Musallam pred tým, ako zhromaždenie návrh schválilo. Obe krajiny od ruskej invázie na Ukrajine vylúčili z mnohých medzinárodných športových podujatí.



Al-Musallam dodal, že na hry, ktoré začnú koncom septembra v Chang-čou, nebudú pozvaní žiadni politici z Ruska a Bieloruska. Nebudú tiež povolené žiadne symboly oboch národov. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) začiatkom tohto roka uviedol, že by sa mala preskúmať možnosť účasti Rusov a Bielorusov na budúcoročných OH v Paríži.



Ázijské hry sú jedným z najväčších multišportových podujatí na svete a zvyčajne sa na nich zúčastňuje viac ako 10.000 športovcov z celého kontinentu.