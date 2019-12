Ruskí boxeri sa v Tokiu nezúčastnia pod neutrálnou vlajkou

Moskva 11. decembra (TASR) - Ruskí boxeri sa na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu nezúčastnia pod neutrálnou vlajkou. Povedal to pre AP generálny sekretár tamojšej boxerskej federácie Umar Kremľov.



Svetová antidopingová agentúra (WADA) v pondelok vylúčila Rusko zo všetkých medzinárodných podujatí vrátane olympijských hier za manipulovanie dát z moskovského laboratória. Prevereným športovcom však umožní účasť pod neutrálnou vlajkou. Rusi avizovali odvolanie proti trestu. "Reprezentanti povedali, že do Tokia pôjdu iba s našou vlajkou. Na olympiáde neštartujú pre medaily, je pre nich česť bojovať za svoju krajinu," povedal Kremľov.



V Rusku sa už ozývajú aj alternatívne nápady pre prípad, že neuspejú s odvolaním. Predsedníčka Rady federácie ruského parlamentu Valentina Matvijenková navrhla vytvoriť vlastné športové podujatie: "Trest WADA ukazuje krízu v medzinárodných športových inštitúciách. Verím, že by sme boli schopní zorganizovať vlastné hry."