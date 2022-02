Ruskí futsalisti postúpili do finále po víťazstve nad Ukrajinou

ME v Holandsku



štvrťfinále



Ukrajina - Rusko 2:3 (1:2)



Góly: 16. Sirji, 35. Abakšin - 2. Sokolov, 15. Afanasjev, 31. Nijazov



Portugalsko - Španielsko 3:2 (0:2)



Góly: 32. a 39. Zicky, 29. B. Coelho (penalta) - 1. Gomez, 13. Chino





Amsterdam 4. februára (TASR) - Futsalisti Ruska zvíťazili v piatkovom semifinále na ME v Holandsku nad Ukrajinou po dramatickom priebehu 3:2. Vo finále si o svoj druhý titul zahrajú proti obhajcom z Portugalska, ktorí otočili zápas so Španielskom a vyhrali 3:2.Majstri Európy z roku 1999, ktorí na ME zdolali Slovákov 7:1, viedli v prvom polčase už 2:0. Ukrajina ale bojovala a bola favoritovi dôstojným súperom. A 70 sekúnd pred koncom mohla z penalty vyrovnať na 3:3, ale Petro Šoturma zlyhal.Duel gigantov začali lepšie Španieli, už po 17 sekundách otvoril skóre Gomez a po signáli zvýšil v 13. minúte Chino. Majstri sveta ale v druhom polčase zvýšili obrátky a predviedli skvelý obrat. Bruno Coelho z penalty vyrovnal a potom mladý talentovaný Zicky dvoma gólmi rozhodol o triumfe Portugalska.