Ruskí futsalisti postúpili do semifinále po víťazstve nad Gruzínskom

ME v Holandsku

štvrťfinále



Rusko - Gruzínsko 3:1 (0:0)

Góly: 28. a 40. Čiškala, 23. Nijazov - 24. Petry Branco

Amsterdam 1. februára (TASR) - Futsalisti Ruska zvíťazili v utorňajšom zápase štvrťfinále na ME v Holandsku nad nováčikom šampionátu Gruzínskom 3:1.Obhajcovia bronzových medailí narazia v piatok v boji o postup do finále na Ukrajinu, ktorá postúpila do semifinále na úkor Kazachstanu po víťazstve 5:3.Záverečný štvrťfinálový súboj medzi Španielskom a Slovenskom je na programe o 20.00 h.