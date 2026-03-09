< sekcia Šport
Rusko má vďaka Vorončichinovej prvé zlato od 2014
Postarala sa o to paralyžiarka Varvara Vorončichinová, ktorá v Cortine triumfovala v super-G v kategórii stojacich.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 9. marca (TASR) - Rusko získalo v pondelok svoju prvú zlatú medailu na zimnej paralympiáde pod vlastnou vlajkou od roku 2014, keď sa hry konali v Soči. Postarala sa o to paralyžiarka Varvara Vorončichinová, ktorá v Cortine triumfovala v super-G v kategórii stojacich.
Rusi nemohli pre dopingové škandály štartovať pod národnými symbolmi na ZPH 2018 v Pjongčangu a po invázii na Ukrajinu ich vylúčili z účasti na ZPH 2022 v Pekingu. Tentoraz Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) napriek pokračujúcej vojne povolil šiestim ruským športovcom a štyrom Bielorusom reprezentovať svoje krajiny pod vlastnou vlajkou.
Dvadsaťtriročná Vorončichinová cez víkend vybojovala bronz v zjazde a v pondelok zdolala v super-G druhú Aureliu Richardovú z Francúzska o 1,96 sekundy. Po dvanástich rokoch tak na zimnej paralympiáde opäť znela ruská hymna. „Je pre mňa naozaj výnimočné vidieť svoju vlajku na prvom mieste. Je to úžasné. Mám veľkú podporu mojej rodiny, priateľov a všetkých ľudí v Rusku,“ citovala víťazku agentúra AP.
