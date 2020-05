Rusko plánuje na konci mája obnoviť dopingové testy

Moskva 6. mája (TASR) - Rusko plánuje postupné obnovenie dopingových kontrol športovcov. Ruská antidopingová agentúra (RUSADA) by chcela testovanie spustiť koncom mája. Vedenie RUSADA už vypracovalo bezpečnostný manuál, podľa ktorého by sa postupovalo.



Testovanie v Rusku zastavili na konci marca po tom, čo vláda v niektorých častiach krajiny zaviedla obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu. "Teraz čakáme na odporúčanie Svetovej antidopingovej agentúry WADA. S testovaním by sme radi začali v závere mája," citovala agentúra AFP šéfa RUSADA Jurija Ganusa. Dopingoví komisári budú musieť nosiť ochranné prostriedky, aby po obnovení testovania chránili seba i kontrolovaných športovcov.



V Rusku, ktoré WADA v decembri vylúčila pre dopingové podvody na štyri roky z vrcholných športových podujatí, sa netestuje od 27. marca.