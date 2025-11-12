Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko remizovalo v prípravnom zápase s Peru 1:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rusko je naďalej suspendované pre vojnový konflikt na Ukrajine a posledný „ostrý“ zápas hralo v novembri 2021.

Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Ruskí futbalisti remizovali v stredajšom prípravnom zápase s Peru 1:1. Domácich poslal do vedenia v 18. minúte Aleksandr Golovin, remízu zachránil v závere Alex Valera. Peru má za sebou neúspešnú kvalifikáciu na budúcoročné MS, v ktorej obsadilo predposledné deviate miesto. Rusko je naďalej suspendované pre vojnový konflikt na Ukrajine a posledný „ostrý“ zápas hralo v novembri 2021.



sumár - prípravný zápas:

Rusko - Peru 1:1 (1:0)

Góly: 18. Golovin - 82. Valera
.

