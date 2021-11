Rusko rozdrvilo Cyprus 6:0, Švédi nečakane prehrali v Gruzínsku

európska kvalifikácia MS 2022

H-skupina:



Petrohrad



Rusko - Cyprus 6:0 (1:0)



Góly: 4. a 87. Jerochin, 55. Smolov, 56. Mostovoj, 62. Sutormin, 82. Zabolotnyj. Rozhodovali: Stefanski - Golis, Obukowicz (všetci Poľ.), bez kariet



Rusko: Safonov – Sutormin, Divejev (67. Čisťakov), Osipenko, Terechov – Jerochin, Fomin (67. Glebov), Golovin (57. Zobnin) – Mirančuk, Smolov (57. Zabolotnyj), Mostovoj (72. Ionov)



Cyprus: Demetris – Karo, Soteriou, Laifis – Psaltis (46. Dimitriou), Artymatas, Kastanos (83. Antoniadis), Ioannou – Tzionis (68. Mamas), Sotiriou (74. Kakoulis), Papoulis (83. Spoljarič)







A-skupina:



Baku



Azerbajdžan - Luxembursko 1:3 (0:0)



Góly: 83. Salahli - 67. a 90.+1 Rodrigues, 78. Thil, ČK: 21. Mutallimov (Azer.)







B-skupina:



Batumi



Gruzínsko - Švédsko 2:0 (0:0)



Góly: 61. a 78. Kvaracchelia







J-skupina:



Jerevan



Arménsko - Severné Macedónsko 0:5 (0:2)



Góly: 22. Trajkovski, 36., 66. a 90. Bardhi (2. a 3. z 11m), 79. Ristovski



Bratislava 11. novembra (TASR) - Ruskí futbaloví reprezentanti rozdrvili vo štvrtkovom zápase kvalifikácie MS 2022 doma Cyprus 6:0 a posilnili si šance na priamy postup do Kataru. "Zborná" figuruje na prvom mieste "slovenskej" H-skupiny o päť bodov pred Chorvátskom, ktoré nastúpilo od 20.45 h na Malte a potrebovalo získať tri body. V záverečnom stretnutí privíta v Splite práve Rusko.Zverenci trénera Valeriho Karpina mali výborný vstup do zápasu a už v 4. minúte sa ujali vedenia. Fiodor Smolov na dvakrát vrátil center z pravej strany do vápna a Alexander Jerochin mal pred sebou už len prázdnu bránku. Domáci mali viac z hry aj v ďalšom priebehu, v 38. minúte poslal Jerochin strelu do stredu bránky a o chvíľu zasiahol brankár Cypru proti šanci Andreja Mostovoja. V nadstavenom čase mohol po rohu vyrovnať Costas Soteriou, no Matvej Safonov sa stihol presunúť k žrdi. Po zmene strán rozvlnil sieť dvakrát Smolov, rozhodca mu najprv odmával ofsajd, no v 55. minúte už gól platil - 2:0. Netrvalo ani minútu a po kľučkách Mostovoja bolo 3:0. Rusi sa nezastavili a pridali ďalšie tri góly, presadili sa Alexej Sutormin, striedajúci Anton Zablotnyj a skóre uzavrel svojím druhým gólom Jerochin. "Zborná" sa tak výborne naladila na záverečný šláger s Chorvátskom.Lídri B-skupiny Švédi sa predstavili na ihrisku Gruzínska a potrebovali vyhrať, aby si udržali čo najlepšiu pozíciu pred záverečným šlágrom s druhým Španielskom. V prvom polčase v Batumi si vypracovali niekoľko veľkých šancí, ale trikrát Zlatan Ibrahimovič, Victor Lindelöf i Alexander Isak si vylámali zuby na brankárovi Giorgim Loriovi. Favorit pykal po hodine hry, keď sa v skrumáži pred bránkou najlepšie zorientoval Chviča Kvaracchelia a dorazil loptu do siete - 1:0. Švédi sa ihneď po góle snažili o vyrovnanie, no už sa nedostávali do šancí tak ľahko ako v prvom polčase. A v 77. minúte inkasovali druhý klinec do rakvy, keď sa opäť Kvaracchelia dostal k lopte v strede ihriska, prebil sa cez niekoľko hráčov až do šestnástky a ľavačkou upravil na 2:0. Španieli sa tak môžu dostať po večernom zápase s Gréckom na čelo tabuľky o bod pred Švédov a do lepšej pozície pred záverečným vzájomným duelom v Seville.