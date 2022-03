Rusko tvrdí, že sa neodhlásilo zo všetkých plaveckých podujatí

Moskva 24. marca (TASR) - Rusko vo štvrtok spochybnilo vyjadrenie Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA), podľa ktorého sa odhlásilo zo všetkých tohtoročných podujatí. Malo tak urobiť v reakcii na suspendáciu svojich plavcov z majstrovstiev sveta zo strany FINA. Federácia k tomuto kroku pristúpila v stredu v spojitosti so situáciou na Ukrajine, ktorú Ruská federácia koncom februára vojensky napadla.



Podujatie bude v júni a v júli hostiť Maďarsko. Vylúčenie sa týka všetkých disciplín - plávania, skokov do vody, vodného póla aj synchronizovaného plávania. Ruskej federácii navyše FINA už skôr odobrala organizáciu decembrových plaveckých MS v krátkom bazéne. Rusko vo štvrtok oznámilo, že sa rozhodlo nezúčastniť len súťaže v Maďarsku.



FINA okrem toho začala podľa informácií AP vyšetrovanie ruského reprezentanta Jevgenija Rylova. Dvojnásobný zlatý olympionik z OH 2020 sa minulý týždeň spolu s ďalšími športovcami zúčastnil na zhromaždení na podporou tamojšieho prezidenta Vladimira Putina a invázie.