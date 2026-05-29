Rusko uspelo s odvolaním, IIHF musí opäť prerokovať zákaz
IIHF vyradila Rusko i Bielorusko zo svojich súťaží vo februári 2022 po vojenskej invázii na Ukrajinu.
Autor TASR
Zürich 29. mája (TASR) - Rusko uspelo u disciplinárnej komisie Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) s odvolaním proti zákazu štartu na medzinárodných podujatiach v budúcej sezóne. Neznamená to však jeho automatický návrat, disciplinárna komisia vrátila celú záležitosť Rade IIHF, aby svoje januárové rozhodnutie opäť analyzovala a prípadne upravila. IIHF to v piatok oznámila na svojej oficiálnej webstránke.
IIHF vyradila Rusko i Bielorusko zo svojich súťaží vo februári 2022 po vojenskej invázii na Ukrajinu. Federácia odvtedy každoročne zákaz predlžovala z bezpečnostných dôvodov, naposledy tak urobila tento rok v januári a to pre celú sezónu 2026/27. Rusko sa však proti tomuto rozhodnutiu odvolalo a disciplinárka IIHF rozhodnutie kongresu teraz anulovala. „Výslovne však potvrdila, že to neznamená automaticky opätovné začlenenie Ruska. Disciplinárna komisia rozhodla, že predchádzajúce rozhodnutie nie je udržateľné vo svojej súčasnej forme, a preto vrátila záležitosť Rade IIHF, aby ho znovu analyzovala na základe bezpečnostných, prevádzkových a športových plánov,“ uviedla IIHF.
Federácia doplnila, že v súčasnosti Rada IIHF zhromažďuje všetky relevantné informácie a bude vydávať rozhodnutie o ruskej účasti vždy jednotlivo pre každé podujatie. O úspechu ruského odvolania informovala IIHF krátko po tom, čo povolila Bielorusku v roku 2027 štartovať na MS hráčov do 18 rokov i na turnajoch v ženských kategóriách.
