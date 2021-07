Ruskú reprezentáciu povedie Karpin: Priorita je postup na MS 2022

Moskva 23. júla (TASR) - Ruskú futbalovú reprezentáciu povedie tréner Valerij Karpin. Bývalý dlhoročný hráč národného tímu sa dohodol s predstaviteľmi Ruského futbalového zväzu (RFS) na kontrakte do 31. decembra 2021, ktorý zahrňuje aj opciu na prípadné predĺženie spolupráce.



Karpin popri práci pri národnom tíme bude naďalej zastávať aj post kouča FK Rostov, ktorý vedie od roku 2017. "Rád by som sa poďakoval RFS za dôveru, ktorú do mňa vložil. Byť súčasťou národného mužstva je vždy pocta, bez ohľadu na to, či ste hráč, alebo tréner. Vstupujem do novej etapy mojej trénerskej kariéry, významnej a veľmi zaujímavej. Priorita tímu je kvalifikovať sa na majstrovstvá sveta v Katare. Urobíme všetko pre to, aby sme sa na šampionát prebojovali," povedal podľa agentúry TASS Karpin, ktorý si počas hráčskej kariéry obliekal dresy Spartaka Moskva, San Sebastianu, Valencie či Celty Vigo. V reprezentácii štartoval 73-krát a strelil 17 gólov. Okrem Rostova trénoval aj Spartak Moskva, Mallorku a Torpedo Armavir.



Päťdesiatdvaročný tréner nahradil na poste Stanislava Čerčesova, ktorý odstúpil 8. júla po neúspešnom vystúpení zbornej na EURO 2020. Rusi nepostúpili zo základnej skupiny, s jedným víťazstvom a dvomi prehrami v nej skončili na poslednom štvrtom mieste. V kvalifikácii MS 2022 figurujú v H-skupine na druhom mieste o bod pred Slovenskom. V marcovom vzájomnom stretnutí však zvíťazili Slováci v Trnave nad Rusmi 2:1.