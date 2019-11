Ruský minister športu poprel zmeny v dátach: Všetko vysvetlíme

Moskva 7. novembra (TASR) - Ruský minister športu Pavel Kolobkov poprel manipuláciu s dátami z moskovského laboratória. Ruská antidopingová agentúra (RUSADA) poskytla informácie v januári Svetovej antidopingovej agentúre (WADA), jej experti však zistili, že originálne dáta vykazovali známky vonkajších zásahov.



Podľa WADA na prelome rokov 2018 a 2019, teda v čase, keď čakala na súhlas Ruska, niekto zmenil obsah záznamov ruských športovcov. "Odborníci uviedli, že nikto nič nevymazal, ale išlo iba o technické nezrovnalosti v systéme. Všetky otázky si vysvetlíme počas nadchádzajúceho stretnutia s WADA," citovala Kolobkovove vyhlásenie agentúra TASS.



Jeho tvrdenia sa nezhodujú so šéfom Ruskej antidopingovej agentúry (RUSADA) Jurijom Ganusom, ktorý v októbri nepriamo obvinil nešpecifikované štátne orgány z manipulácie s dátami. "K ničomu takému nedošlo, bez ohľadu na to, čo Ganus hovorí. Žiadna manipulácia sa nestala, to je náš postoj," dodal Kolobkov.