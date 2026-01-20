Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ruský obranca Diakov zamieril zo Žiliny na hosťovanie do Trenčína

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vernoika Mihaliková

Diakov pôsobil v Žiline už tretiu sezónu.

Autor TASR
Žilina 20. januára (TASR) - Ruský hokejista Kirill Diakov zamieril z tímu Vlci Žilina na hosťovanie do Dukly Trenčín. Tridsaťdvaročný obranca pobudne pod hradom Matúša Čáka do konca prestupového obdobia v Tipsport lige, teda do 16. februára.

Diakov pôsobil v Žiline už tretiu sezónu. V tej prebiehajúcej odohral 30 zápasov, v ktorých nazbieral 18 bodov (3+15). Po uzdravení všetkých hráčov sa však ocitol v pozícii zdravého náhradníka. Žilinčania majú navyše plnú legionársku kvótu a chcú svojmu hráčovi dopriať hernú prax. „S blížiacim sa play off chceme udržať našich hráčov v adekvátnom hernom vyťažení. Kirill Diakov preto odchádza hosťovať do konca prestupového termínu do Trenčína, aby viac hrával,“ povedal pre web „vlkov“ riaditeľ a generálny manažér klubu František Skladaný.
