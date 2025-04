Ruský obranca Nikišin podpísal dvojročný vstupný kontrakt s Hurricanes

Raleigh 11. apríla (TASR) - Ruský hokejista Alexander Nikišin podpísal dvojročný vstupný kontrakt v NHL s Carolinou Hurricanes. Zmluva 23-ročného obrancu nadobudla okamžitú platnosť, má hodnotu 832.500 amerických dolárov ročne a zahŕňa podpisový bonus vo výške 185.000 dolárov.



Nikišin podpísal svoj prvý kontrakt v NHL len niekoľko hodín po tom, ako so svojim doterajším klubom SKA Petrohrad v KHL ukončil spoluprácu. Pred pár dňami zažil rovnakú situáciu aj Ivan Demidov, ktorého už zamestnáva Montreal Canadiens.



„Sme vďační za Alexandrov čas strávený v SKA, jednom z najprestížnejších európskych klubov. Pomohli mu vyrásť na jeden z najväčších talentov súčasného hokeja. Jeho kombinácia fyzických parametrov a techniky mu umožnila dosiahnuť veľké úspechy v KHL. Veríme, že bude výrazná posila aj v NHL,“ citovala z vyjadrenia Caroliny agentúra AP.



Zatiaľ nie je jasné, kedy sa Nikišin pripojí k „hurikánom“, ktorí v 1. kole play off narazia na New Jersey Devils. Ruský obranca bol vlani kapitán SKA Petrohrad, nazbieral 46 bodov v 61 zápasoch a stal sa najproduktívnejším obrancom v histórii klubu. Carolina si ho vybrala v treťom kole draftu v roku 2020. Nikišin pomohol Rusku postúpiť do finále na ZOH 2022 v Pekingu.