Ruský olympijský víťaz Fedorovcev dostal za doping trest na 4 roky

Moskva 28. júna (TASR) - Olympijský víťaz vo veslovaní z Atén 2004 Sergej Fedorovcev z Ruska dostal za doping dištanc na štyri roky. Pozitívny test na zakázanú látku trimetazidín mal krátko pred kvalifikačnou regatou na OH 2016, jeho štvorveslica tým prišla o miestenku do Ria de Janeiro.



Ruská antidopingová agentúra (RUSADA) uviedla, že trest so spätnou platnosťou od mája 2016 je verdikt Športového arbitrážneho súdu (CAS) vo švajčiarskom Lausanne. CAS zatiaľ neinformoval o svojom rozhodnutí a nie je ani známe, či 39-ročný Fedorovcev plánuje súťažný návrat, keď mu na budúci rok vyprší suspendácia. Informovala o tom agentúra AP.