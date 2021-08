Ruský olympijský výbor sa hnevá, gymnastka Averinová sa cíti byť zlatá

Izraelská Linoy Ashram súťaží vo finále viacbojových gymnastiek jednotlivcov na letných olympijských hrách 2020 v sobotu 7. augusta 2021 v japonskom Tokiu. Foto: TASR/AP

Výsledky individuálneho viacboja na OH v Tokiu:



1. Linoy Ashramová (Izr.) 107,800 b.

2. Dina Averinová (ROC) 107,650

3. Alina Harnasková (Biel.) 102,700

4. Arina Averinová (ROC) 102,100

5. Borjana Kalejnová 100,625

6. Milena Baldassarriová (Tal.) 99,625

7. Nikol Zelikmanová (Izr.) 95,600

8. Anastasia Salosová (Biel.) 95,175

Tokio 7. augusta (TASR) - Prvýkrát od Atlanty 1996 sa olympijskou šampiónkou vo viacboji nestala moderná gymnastka z Ruska. Zlato získala Izraelka Linoy Ashramová, keď v sobotu v Tokiu triumfovala pred ruskou superfavoritkou Dinou Averinovou. Bronz vybojovala Bieloruska Alina Harnasková. A ako to býva v tesných a kontroverzných okolnostiach súťaží, v ktorých rozhodujú známky od rozhodcov, vzplanuli aj vášne.Ashramová dostala od rozhodkýň 107,800 bodu a 18-násobnú šampiónku z MS a ME zdolala v ohromne tesnom súboji o 150 tisícin. Ruská gymnastka sa po oznámení výsledkov pustila do usedavého plaču a ako neskôr na tlačovej konferencii priznala, bolo to aj vo vedomí, že je sestra Arina skončila tesne pod stupňami víťazov. Od Harnaskovej bronzu ju delilo 600 tisícin, čo je v jednom cvičení poznateľný rozdiel, ale v sústave prvkov a kreácií, ktoré dievčatá predviedli v štyroch zostavách s obručou, loptou, kužeľmi a stuhou, je to veľmi tesné rozhodnutie.Dina slzy prelievala potom aj ďalej, lebo smútok dvojičiek Averinových vychádza prirodzene z ich päťročnej dominancie, ktorú plánovali pôvodne zavŕšiť na olympiáde pred rokom. Pandémia predĺžila olympijský cyklus a epocha triumfálnych sestier pokračovala už jemne nahlodaná úsilím ďalších pretekárok. Na júnových ME však čochvíľa 23-ročné "Averiny" spolu pozlátili viacboj i tri zo štyroch individuálnych náčiní a vo viacboji nie je na prvom mieste z uplynulých piatich riadnych MS a ME iné priezvisko ako Averinová.Ashramová patrila v Tokiu medzi kandidátky na medailu, v zbierke má aj dve zlaté z ME, v súťažiach s jednotlivými náčiniami, ktoré sa na OH nešli. Z MS má Izraelka 11 cenných kovov, ale nie ten najcennejší, na zlatý piedestál ju nepustili práve 13-násobná majsterka sveta Dina Averinová a 4-násobná svetová šampiónka Arina. Sobotná súťaž však nielen preto vyvolala určité otázniky a aj mierne kontroverzie. Dina, ktorá bojuje celý rok s bolesťami chrbtice, dostávala od začiatku trochu nižšie hodnotenia (v lopte rovnaké) ako Ashramová, obe cvičili bez väčších chýb. Lenže kým Izraelka mala známky za obruč, loptu a kužele prevažne výrazne lepšie ako na júnových ME, u Averinovej to bolo zväčša opačne.No najväčší rozruch vyvolala záverečná stuha, Ashramovej padla a napriek povinným zrážkam jej to stačilo na 23,300, čo bolo len o 200 tisícin menej ako v kvalifikácii a o pol bodu viac ako na nedávnom európskom šampionáte. Tam naopak Dina v tomto náčiní triumfovala so známkou 24,700, v Tokiu však dostala za bezchybné prevedenie len 24 rovných a akreditovaným médiám so slzami v očiach povedala:Ozval sa tiež Ruský olympijský výbor (ROC), pod ktorého hlavičkou ruskí športovci štartujú. Profil na twitteri hlása:A pridáva neskoršie vyjadrenie Diny Averinovej:Je zrejmé, že v prípade normálneho termínu olympiády by pred rokom ťažko došlo k situácii, ktorá by mohla spochybňovať subjektívne verdikty rozhodcov. Dina roky excelovala a vo viacbojoch na MS nemala konkurenciu. V tejto sezóne sa však borila so zranením, ktoré jej síce neznemožnilo podať špičkové výkony na ME ani na OH, no otázne je, prečo to v Tokiu na zlato nestačilo. Tak či onak, jednou z odpovedí je aj vízia na záver júnových ME v Bulharsku, v texte pod titulkom "Gymnastika-moderná-ME: Ruské dvojičky dostali 6 zlatých i olympijské memento" sa konštatuje:Dina sa teraz môže stať jedným zo symbolov krutého paradoxu v športe. Keďže vzhľadom na zdravotný stav už ohlásila svoj koniec pred OH 2024 v Paríži (praje si, aby to tam potiahla aspoň sestra Arina), olympijské zlato už nikdy nezíska, ale zrejme ešte absolvuje minimálne októbrové MS v Japonsku. V jej silách iste je zisk niekoľkých zlatých a posun na úplné čelo historických tabuliek MS - ako najväčšia šampiónka bez olympijského zlata. V októbri by mala k dispozícii päť individuálnych súťaží a takmer isté zlato z tímov. Na čele medailových tabuliek sú pred ňou len krajanky Jevgenija Kanajevová a Jana Kudrjavcevová. V počte celkových zlatých medailí chýbajú Dine na prvé miesto štyri, má 13 a celkovo získala 16 cenných kovov, len o dva menej ako vedúca Kanajevová. Bývalú gymnastickú superstar ohrozuje Averinová ešte viac v historickom poradí medailí z individuálnych súťaží - Jevgenija získala 13 zlatých, Dina 11 a obe po 14-krát obsadili niektorý zo stupňov víťaziek. Ak sa Dina Averinová pozbiera z hlbokého tokijského sklamania, v októbri sa môže stať najúspešnejšou modernou gymnastkou MS všetkých čias.