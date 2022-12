Ruský útočník Gurianov opustil Dallas pre rodinné dôvody

Na snímke ruský útočník Denis Gurjanov zaznamenal štyri góly a jednu asistenciu v šiestom zápase štvrťfinále Západnej konferencie Calgary Flames - Dallas Stars (3:7) v kanadskom Edmontone v noci na 21. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Počas šiestich sezón strelil v dvoch ročníkoch 20 gólov a v sezóne 2019/2020 sa dostal so Stars do finále play off o Stanleyho pohár.