Ruský útočník Pereskokov skončil v Michalovciach

Michalovce 18. septembra (TASR) - Ruský hokejový útočník Vadim Pereskokov už nie je hráč extraligového klubu HK Dukla Ingema Michalovce. S vedením sa dohodol na ukončení kontraktu. Michalovský klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Pereskokov prišiel do Michaloviec počas sezóny 2022/2023. V jej základnej časti odohral 19 zápasov s bilanciou 1 gól a 7 asistencií, v 18 dueloch play off nazbieral 15 bodov (5+10). V slovenskej extralige nastupoval aj za HC Košice v sezóne 2021/2022. Po ročníku 2022/2023 sa zdalo, že v Michalovciach nebude pokračovať, no napokon sa s klubom dohodol na novej zmluve. V úvodných dvoch zápasoch sezóny 2023/2024 chýbal v zostave michalovského tímu.