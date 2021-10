Ruský volejbalista Muserskij akceptoval deväťmesačný trest za doping

Lausanne 20. októbra (TASR) - Ruský volejbalista Dmitrij Muserskij akceptoval deväťmesačný trest za doping.



Zlatý medailista z olympijských hier v Londýne 2012 dostal trest za pozitívny test, ktorý pred ôsmimi rokmi podľa všetkého zakryli. Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB) v stredu uviedla, že Muserskij podpísal dohodu, akceptoval trest a priznal, že v roku 2013 mal v ruskej lige pozitívny test na zakázaný stimulant methylhexaneamín. Podľa vtedajších pravidiel by mu hrozil dvojročný trest. Súčasný dištanc má spätnú platnosť od 4. apríla a vyprší 4. januára 2022.



Prípad tridsaťdvaročného hráča bol súčasťou balíka súborov a vzoriek z databázy, ktorú získala Svetová antidopingová agentúra (WADA) od moskovského laboratória, ktoré často zakrývalo pozitívne testy ruských športovcov, alebo ich vôbec neprijímalo do systému.



Muserskij povedal pre agentúru RIA Novosti, že výsledok jeho pozitívneho testu bol "skrytý pred WADA i predo mnou". Ďalej uviedol, že nikdy vedome neužil zakázanú látku a že veľmi malé množstvo stimulantu sa mohlo dostať do jeho tela z kontaminovaného jedla. Informovala agentúra AP.