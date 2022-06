Ruský zväz a liga obvinili FIFA z diskriminácie

Moskva 25. júna (TASR) - Predstavitelia Ruskej futbalovej únie (RFU), najvyššej ruskej súťaže Premier Ligy a profesionálnych ruských klubov odsúdili rozhodnutie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), ktorá umožnila zahraničným hráčom a trénerom dočasne prerušiť zmluvy s ruskými tímami. V spoločnom stanovisku obvinili svetovú federáciu z diskriminácie.



Podľa nich sa FIFA dostala do rozporu s vlastným princípom, aby sa "politika nemiešala do športu". "Sme presvedčení, že rozhodnutie o suspendácii kontraktov protirečí charte FIFA, je vo svojej povahe diskriminačné a bolo namierené proti jednému z členovi veľkej futbalovej rodiny, ktorý nenesie žiadnu vinu," uviedli ruské kluby, tamojší zväz a liga vo svojom spoločnom stanovisku, z ktorého citovala agentúra DPA.



FIFA v utorok predĺžila do júna budúceho roka možnosť zahraničným hráčom a trénerom dočasne prerušiť svoje zmluvy s klubmi v Rusku a na Ukrajine. Dôvodom je pretrvávajúca ruská vojenská invázia na ukrajinskom území. Pravidlo, prijaté prvýkrát 7. marca, platilo pôvodne do konca júna tohto roka. FIFA v stanovisku uviedla, že táto úprava "chráni ukrajinské kluby a uľahčuje odchod zahraničných hráčov a trénerov z Ruska. Hráčom a trénerom zároveň umožňuje v danom období vykonávať svoju prácu a dostávať za ňu plat." FIFA a UEFA už predtým v reakcii na vojenskú inváziu vylúčili ruské tímy z prebiehajúcich medzinárodných súťaží.