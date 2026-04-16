Rusnák dal dva góly, ale jeho Seattle vypadol z Champions Cupu
Rusnák najskôr otvoril skóre v 11. minúte a v závere zápasu upravil strelou spoza hranice šestnástky na konečných 3:1.
Autor TASR
Seattle 16. apríla (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Albert Rusnák sa dvoma gólmi podieľal na víťazstve Seattlu Sounders vo štvrťfinálovej odvete CONCACAF Champions Cupu nad Tigres 3:1. Účastník MLS však v súťaži po celkovom skóre 3:3 skončil, v prospech mexického tímu hral gól strelený na ihrisku súpera.
Rusnák najskôr otvoril skóre v 11. minúte a v závere zápasu upravil strelou spoza hranice šestnástky na konečných 3:1. V desiatich zápasoch tejto sezóny zaznamenal už tri presné zásahy a jednu asistenciu.
