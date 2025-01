Rusnák podpísal nový kontrakt so Seattlom

Seattle 10. január (TASR) - Slovenský futbalista Albert Rusnák bude naďalej obliekať dres amerického Seattle Sounders. Klub zámorskej MLS s ním predĺžil kontrakt do roku 2026 s opciou na sezónu 2027.



Rusnák prišiel do Seattlu v roku 2022 zo Salt Lake City. V uplynulom ročníku zaznamenal 11 gólov a klubový rekord 19 asistencií vo všetkých súťažiach. "Sme radi, že Albert zostáva kľúčovou súčasťou nášho tímu. Od svojho príchodu neustále preukazuje svoju kvalitu, profesionalitu a oddanosť tímu. Jeho vízia, kreativita a schopnosť kontrolovať hru sú obrovským prínosom pre náš štýl," uviedol generálny manažér klubu Craig Waibel.



Dvadsaťdeväťročnému stredopoliarovi, ktorý vlani získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča Seattlu, vypršala pôvodná zmluva na konci roka. "To, že Albert zostáva, je pre náš tím fantastické. Je to hráč, ktorý do stredu poľa prináša vyrovnanosť, kreativitu a vysoké futbalové IQ. Znovu a znovu dokazoval svoju dôležitosť vo veľkých momentoch. Okrem jeho prínosu na trávniku je skutočný profesionál a skvelý spoluhráč. Som nadšený, že s ním môžem naďalej pracovať," dodal tréner Sounders Brian Schmetzer pre klubový web.



Seattle odštartuje novú sezónu v noci na štvrtok 20. februára v zápase Ligy majstrov CONCACAF proti guatemalskému tímu Antigua GFC. Na úvod základnej časti MLS si o tri dni neskôr zmeria sily so Charlotte FC.