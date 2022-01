Rusnák pokračuje v MLS, podpísal zmluvu so Seattle Sounders na 3 roky

Seattle 13. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák sa stal novým hráčom klubu zámorskej MLS Seattle Sounders. Podpísal s ním zmluvu do konca sezóny 2022/2023 s opciou na ďalší rok. Informoval o tom dvojnásobný šampión MLS z rokov 2016 a 2019.



Dvadsaťsedemročný ofenzívny stredopoliar len pred niekoľkými dňami ukončil pôsobenie v klube MLS Real Salt Lake. V metropole Utahu pôsobil päť sezón, v uplynulej priviedol RSL ako kapitán do play off. Do Salt Lake City prišiel v roku 2017 z holandského FC Groningen. Za RSL celkovo odohral 140 zápasov, v ktorých zaznamenal 41 gólov a 39 asistencií.



"Máme veľkú radosť, že môžeme v Seattle privítať takého kvalitného hráča, ako je Albert. V 27 rokoch je na vrchole kariéry a už našu ligu veľmi dobre pozná. Sme presvedčení, že bude výraznou posilou nášho kádra," povedal pre klubový web generálny manažér a prezident klubu Garth Lagerwey. Rusnák v tejto sezóne strelil 11 gólov a zapísal si 11 asistencií. V slovenskej reprezentácii odohral 30 zápasov, v ktorých strelil 7 gólov.