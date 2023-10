Rusnák pomohol gólom k triumfu Seattlu

Seattle 22. októbra (TASR) - Slovenský futbalista Albert Rusnák prispel v noci na nedeľu gólom k triumfu Seattle Sounders nad domácim St. Louis City SC 2:0. Dvadsaťdeväťročný ofenzívny stredopoliar otvoril v 23. minúte skóre záverečného zápasu základnej časti zámorskej Major League Soccer (MLS).



Rusnák sa presadil strelou z prvej po zemi, keď zužitkoval presnú prihrávku od Cristiana Roldana z pravej strany. Bol to jeho piaty gól v sezóne. Sounders sa do play off kvalifikovali ako druhý najlepší tím Západnej konferencie.



"Toto sú typy zápasov, ktoré skrátka musíte vyhrať, ak chcete v play off niečo dosiahnuť. Som veľmi spokojný s naším výkonom a rovnako aj výsledkom," uviedol slovenský reprezentant pre klubový web.