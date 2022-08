Rusnák postúpil do finále C1 na 1000 m, štvorkajak do semifinále

Mníchov 19. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Matej Rusnák sa na ME v Mníchove prebojoval do finále C1 na 1000 m. V piatkovom semifinále obsadil časom 4:01,423 min tretiu postupovú priečku. Za najlepším Maďarom Balázsom Adolfom zaostal o 1,893 sekundy.



Postup do A-finále naopak unikol Petrovi Gellemu. Ten skončil v predpoludňajšom semifinále K1 na 1000 m časom 3:41,433 min na siedmej pozícii, keď na najrýchlejšieho Taliana Samueleho Burga stratil 5,681 s. Predstaví sa tak v B-finále. Do A-finále putovali najlepší traja pretekári.



Priamy postup do finále na 500 m tesne ušiel slovenskému štvorkajaku v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka a Adam Botek. Vo svojej rozjazde skončil štvrtý, pričom do finále sa priamo prebojovali najlepšie tri posádky. Časom 1:21,233 min. zaostal za najlepšími Litovcami o 0,511 s, od tretej priečky ho delilo 122 tisícin. Slovenská "káštvorka" tak zabojuje o postup v semifinále.



Podobne skončil v rozjazde na 500 m aj ženský štvorkajak Ivana Kmeťová, Dagmar Čulenová, Mariana Petrušová a Lisa-Maria Gamsjägerová. Časom 1:37,106 min obsadil takisto štvrtú priečku a zabezpečil si účasť v semifinále. Slovenky mali na víťazné Maďarky manko 1,936 s, k priamemu postupu do finále im chýbalo 445 tisícin.



V predpoludňajšom bloku na ME sa zo Slovákov predstaví ešte Rusnák v semifinále C1 na 500 m (11.30). O 17.50 h zabojuje v semifinále C2 na 500 m slovenské deblkanoe v zložení Eduard Strýček a Peter Kizek. Od 14.02 sú na programe finálové jazdy.