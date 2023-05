Rusnák považuje skupinu za hrateľnú: Nikoho netreba podceniť

Šamorín 8. mája (TASR) - Tréner Albert Rusnák považuje súperov slovenskej futbalovej reprezentácie do 20 rokov na MS v Argentíne za hrateľných. V nedeľu sa v Šamoríne začal prípravný kemp na svetový šampionát, kam slovenská "dvadsiatka" postúpila prvýkrát od roku 2003. V základnej B-skupine narazí postupne na Fidži, Ekvádor a USA.



Slováci si vybojovali postup na turnaj vlani. Na domácich ME do 19 rokov obsadili 5. miesto po triumfe 1:0 nad Rakúskom. Jediný gól vtedy strelil obranca Samuel Kopásek. "Dal som rozhodujúci gól, ale postup je práca mužstva. Každý sa teší na turnaj, je to veľká akcia, ktorá sa nekoná každý rok a nemôže to zažiť každý," uviedol Kopásek na pondelňajšom mediálnom brífingu v Šamoríne. Do osemfinále postúpia dva najlepšie tímy z každej skupiny, doplnia ich štyri najlepšie mužstvá z tretích miest. Ašpirantom na priamy postup je okrem USA aj Ekvádor, mladých Slovákov tak možno čaká rozhodujúci duel hneď na úvod proti Fidži (20.5.).



"Myslím si, že skupina je hrateľná, ale nikoho netreba podceniť. Fidži má svoju kvalitu - videl som zápasy, v ktorých dominovali, aj také, kde hrali v hlbokom obrannom bloku. Naposledy sme hrali proti maltskej dvadsaťjednotke, čo bolo možno niečo podobné," povedal k prvému súperovi svojho tímu Rusnák. Zároveň vyzdvihol kvalitu Ekvádoru a najmä USA, ktoré patrí historicky k pravidelným účastníkom: "Ekvádor vyzerá byť veľmi silný, majú dynamických a technických futbalistov. USA je jednoznačný favorit, ich hráči pôsobia aj v seniorskom áčku, kde strieľajú góly."



Príprava i majstrovstvá sú špecifické tým, že kolidujú s koncom ligovej sezóny. Hráči tak majú po príprave v Šamoríne ešte klubové povinnosti. "Je špecifické, že sme na zraz odišli ešte počas sezóny. Komunikoval som s trénerom i klubom, no pre nás aj pre nich je šampionát skvelá reklama. Zachránení sme, bojujeme o tie pozitívne ciele, takže nemali problém pustiť nás. Verím, že nám vyjdú tréningy a pripravíme sa dobre," povedal Timotej Jambor, ktorého Žilina má dve kolá pred koncom Fortuna ligy stále šancu na futbalovú Európu.



Majstrovstvá sveta do 20 rokov sa začnú 20. mája a vyvrcholia 11. júna. Pôvodným dejiskom bola Indonézia, ktorú FIFA zbavila kandidatúry pre protesty proti účasti izraelskej reprezentácie. Výkop prvého stretnutia Slovákov je 20. mája o 23.00 SELČ, proti Ekvádoru nastúpia v tom istom čase o tri dni neskôr a s USA sa stretnú 26. mája o 20.00 SELČ. Konečná nominácia bude známa vo štvrtok 11. mája.