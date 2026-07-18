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Rusnák prihral na jediný gól Seattlu pri debakli s Portlandom 1:5

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Pre Rusnáka to bola štvrtá asistencia v prebiehajúcej sezóne MLS.

Autor TASR
Seattle 18. júla (TASR) - Slovenský futbalista Albert Rusnák zaznamenal asistenciu pri prehre Seattlu Sounders s Portlandom Timbers 1:5 v zámorskej MLS. V 87. minúte prihral na jediný gól domácich v podaní Hassaniho Dotsona, ktorý znížil na priebežných 1:4. Pre Rusnáka to bola štvrtá asistencia v prebiehajúcej sezóne MLS.

Hlavnou postavou stretnutia bol Kevin Kelsy, ktorý strelil dva góly Portlandu. Hostia viedli po prvom polčase 1:0, po prestávke pridali v priebehu siedmich minút ďalšie tri presné zásahy a dosiahli svoje najvyššie víťazstvo na štadióne Lumen Field. Portland uspel v prvom zápase pod vedením dočasného trénera Jacka Cassidyho. Seattle utrpel tretiu prehru za sebou a patrí mu šiesta priečka v tabuľke Západnej konferencie.
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