Rusnák prispel gólom a asistenciou k triumfu Seattlu nad Revolution

Seattle 7. júla (TASR) - Slovenský futbalista Albert Rusnák pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Seattlu Sounders nad New England Revolution 2:0 v nočnom zápase zámorskej MLS.



Rusnák najprv v 15. minúte prihral na gól Jordanovi Morrisovi a v závere sám skóroval, keď sa presadil strelou spoza šestnástky. Bol to jeho štvrtý presný zásah v sezóne. Slovenský legionár nastúpil na podhrotovej pozícii a hral do 86. minúty. Seattle si pripísal tretie víťazstvo za sebou, štvrté za uplynulých päť zápasov a v tabuľke Západnej konferencie sa posunul na šiestu priečku.