Rusnák prispel gólom k víťazstvu Real Salt Lake

Vancouver 8. júla (TASR) - Slovenský futbalista Albert Rusnák pomohol gólom k víťazstvu Real Salt Lake v zápase zámorskej Major League Soccer (MLS) na ihrisku Vancouveru Whitecaps 4:0. V 74. minúte zvýšil na 3:0 pre hostí, keď premenil pokutový kop. Pre 27-ročného krídelníka to bol druhý presný zásah v sezóne.



Rusnák nastúpil v základnej zostave a hral do 84. minúty. Dvoma gólmi sa na výhre Real Salt Lake podieľal Damir Kreilach. RSL patrí v tabuľke Západnej konferencie šiesta priečka. Vancouver, ktorý čaká na víťazstvo už osem zápasov, je na poslednom 13. mieste.



Strelecky sa v noci na štvrtok presadil aj Boris Sekulič, ktorý prispel gólom k triumfu Chicaga Fire 3:1 nad Orlandom City. V úplnom závere prvého polčasu vyrovnal na priebežných 1:1. Aj pre 29-ročného slovenského obrancu to bol druhý gól v tomto ročníku. Proti Orlandu odohral celý zápas. Chicago po druhej výhre za sebou poskočilo v tabuľke Východnej konferencie na 11. miesto, Orlando je druhé.



V akcii bol zo Slovákov aj stredopoliar Ján Greguš, ktorého Minnesota prehrala na trávniku Colorada Rapids 0:2. Greguš odohral v drese hostí celý zápas.