Rusnák rozhodol gólom o postupe Seattlu do konferenčného semifinále

New York 11. novembra (TASR) - Slovenský futbalista Albert Rusnák skóroval v nočnom zápase zámorskej Major League Soccer (MLS). Dvadsaťdeväťročný ofenzívny hráč rozhodol o triumfe Seattlu Sounders nad FC Dallas 1:0 a zabezpečil svojmu tímu postup do semifinále play off Západnej konferencie. Seattle vyhral celú sériu 2:1 na zápasy, v ďalšej fáze nastúpi proti Los Angeles FC.



Rusnák sa presadil v 36. minúte a zariadil tak víťazstvo Sounders. Tí sa do vyraďovacej časti kvalifikovali ako druhý najlepší tím konferencie. Pre slovenského reprezentanta to bol druhý gól v play off, keď sa presadil aj v prvom stretnutí série. Päť presných zásahov zaznamenal aj počas základnej časti. Všetkých sedem jeho gólov v tejto sezóne bolo víťazných.



"Je dobré strieľať góly, no som rád, že môžem pomôcť tímu. Chceli sme vyhrať zápas a postúpiť do ďalšieho kola. Nie je dôležité, či dám jeden alebo tri presné zásahy," uviedol pre klubový web Rusnák, ktorý opísal aj svoj gól: "Dostal som prihrávku od Joaa Paula a už som len zakončil. Sme najlepší v lige, keď získame loptu. Prvá prihrávka je vždy priama a smeruje dopredu."