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Rusnák s ďalšou asistenciou v MLS, Messi zažiaril štyrmi gólmi

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Na snímke Lionel Messi. Foto: TASR/AP

Tridsaťdvaročný stredopoliar prihral na druhý gól debutujúceho Dejana Joveljiča, ktorým Srb poslal domácich do vedenia 2:1.

Autor TASR
New York 30. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Albert Rusnák zaznamenal ôsmu asistenciu v prebiehajúcej sezóne zámorskej MLS. Jeho Seattle Sounders remizoval v nočnom zápase s Chicagom Fire 2:2.

Tridsaťdvaročný stredopoliar prihral na druhý gól debutujúceho Dejana Joveljiča, ktorým Srb poslal domácich do vedenia 2:1. V závere stretnutia však zariadil deľbu bodov poľský útočník Robert Lewandowski. Rusnák odohral celý zápas a gólovú prihrávku si pripísal v treťom dueli za sebou.

V drese Interu Miami zažiaril Argentínčan Lionel Messi so štyrmi gólmi, čo je jeho maximum v jednom stretnutí zámorskej súťaže. Zaznamenal aj asistenciu pri zásahu bývalého spoluhráča z Barcelony Luisa Suareza. Miami deklasovalo Montreal 7:1 a v lige ukončilo štvorzápasovú sériu bez víťazstva.
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