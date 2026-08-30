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Rusnák s ďalšou asistenciou v MLS, Messi zažiaril štyrmi gólmi
Tridsaťdvaročný stredopoliar prihral na druhý gól debutujúceho Dejana Joveljiča, ktorým Srb poslal domácich do vedenia 2:1.
Autor TASR
New York 30. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Albert Rusnák zaznamenal ôsmu asistenciu v prebiehajúcej sezóne zámorskej MLS. Jeho Seattle Sounders remizoval v nočnom zápase s Chicagom Fire 2:2.
Tridsaťdvaročný stredopoliar prihral na druhý gól debutujúceho Dejana Joveljiča, ktorým Srb poslal domácich do vedenia 2:1. V závere stretnutia však zariadil deľbu bodov poľský útočník Robert Lewandowski. Rusnák odohral celý zápas a gólovú prihrávku si pripísal v treťom dueli za sebou.
V drese Interu Miami zažiaril Argentínčan Lionel Messi so štyrmi gólmi, čo je jeho maximum v jednom stretnutí zámorskej súťaže. Zaznamenal aj asistenciu pri zásahu bývalého spoluhráča z Barcelony Luisa Suareza. Miami deklasovalo Montreal 7:1 a v lige ukončilo štvorzápasovú sériu bez víťazstva.
Tridsaťdvaročný stredopoliar prihral na druhý gól debutujúceho Dejana Joveljiča, ktorým Srb poslal domácich do vedenia 2:1. V závere stretnutia však zariadil deľbu bodov poľský útočník Robert Lewandowski. Rusnák odohral celý zápas a gólovú prihrávku si pripísal v treťom dueli za sebou.
V drese Interu Miami zažiaril Argentínčan Lionel Messi so štyrmi gólmi, čo je jeho maximum v jednom stretnutí zámorskej súťaže. Zaznamenal aj asistenciu pri zásahu bývalého spoluhráča z Barcelony Luisa Suareza. Miami deklasovalo Montreal 7:1 a v lige ukončilo štvorzápasovú sériu bez víťazstva.