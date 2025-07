Rusnák sa blysol dvoma gólmi a asistenciou, Messiho séria sa skončila

Seattle 17. júla (TASR) - Slovenský futbalista Albert Rusnák sa v zámorskej MLS blysol dvoma gólmi a asistenciou v drese Seattlu Sounders. Jeho tím však v domácom súboji proti Coloradu Rapids stratil trojgólový náskok a remizoval 3:3. V noci na štvrtok sa zároveň skončila historická strelecká séria Lionela Messiho, ktorého Inter Miami prehral na pôde FC Cincinnati 0:3.



Rusnák zaokrúhlil počet svojich gólov v prebiehajúcom ročníku MLS na 10, v 21 stretnutiach si pripísal aj päť asistencií. Proti Coloradu sa najskôr podieľal na presnom zásahu mexického spoluhráča Obeda Vargasa, gólmi v 43. a 47. minúte potom zvýšil náskok domácich už na 3:0. Súper však dokázal manko zmazať a body sa napokon delili. Sounders natiahli šnúru bez prehry na štyri zápasy a v tabuľke Západnej konferencie im patrí piata priečka, ktorá zaručuje priamy postup do play off.



Po šiestich dueloch vyšiel v MLS strelecky naprázdno Messi. Argentínsky reprezentant zároveň prerušil rekordnú sériu zámorskej profiligy, keď v piatich dueloch za sebou vsietil viac ako jeden gól. To sa doteraz nikomu inému nepodarilo. Cincinnati nedovolilo Interu ani raz prekonať svoju defenzívu a vo Východnej konferencii je na druhej priečke, Inter je piaty. „Od začiatku na nás vyvíjali tlak. Znepokojuje ma, že boli lepší od začiatku do konca. Musíme si oddýchnuť a cez víkend podať lepší výkon,“ povedal Javier Mascherano, tréner Interu Miami. Messi má v 17 stretnutiach na konte 16 gólov a osem asistencií.