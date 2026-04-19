Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 19. apríl 2026
< sekcia Šport

Rusnák sa podieľal gólom a dvomi asistenciami na víťazstve Seattlu

Slovenský futbalista Albert Rusnák (vpravo) zo Seattlu Sounders sa teší po strelení gólu v zápase zámorskej MLS Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders vo Vancouveri v stredu 2. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Seattle 19. apríla (TASR) - Slovenský futbalista Albert Rusnák zaznamenal v noci na nedeľu gól a dve asistencie pri víťazstve Seattlu Sounders 4:1 nad St. Louis City v americkej MLS. Nadviazal tak na predošlý výkon z CONCACAF Champions Cupu, kde dvakrát skóroval pri výhre 3:1 nad mexickým Tigres.

Rusnák si pripísal obe asistencie v prvom polčase z rohových kopov z ľavej strany, keď na vzdialenejšej strane päťky našiel Cristiana Roldana, ktorý sa najprv presadil hlavou a v druhom prípade zakončil z prvej pravou nohou. V úvode druhého polčasu 31-ročný slovenský ofenzívny stredopoliar zvýšil na priebežných 3:0 z pokutového kopu, keď vystrelil vľavo k žrdi do protipohybu brankára.

Sounders sa po siedmich zápasoch nachádzajú na priebežnej štvrtej priečke tabuľky a v MLS ťahajú sériu piatich zápasov bez prehry, pričom v štyroch z nich zvíťazili.
Neprehliadnite

HRABKO: Od premiérov závisí, či sa nevrátia zlé vzťahy SR a Maďarska

ULICAMI BRATISLAVY: Máme sa báť zemetrasení?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Apríl sa ukazuje v plnej sile

J.HRABKO KOMENTUJE ÚSTAVNÉ NOVELY V NRSR: Niečo za niečo