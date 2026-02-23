Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 23. február 2026Meniny má Roman a Romana
< sekcia Šport

Rusnák sa v prvom dueli novej sezóny postaral o víťazný gól Seattlu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tridsaťjedenročný Rusnák skóroval už po štvrťhodine hry prudkou hlavičkou zo šiestich metrov po parádnom centri spoluhráča Paula Rothrocka z ľavej strany.

Autor TASR
Seattle 23. februára (TASR) - Slovenský futbalista Albert Rusnák má za sebou úspešný vstup do novej sezóny zámorskej MLS. V prvom zápase sa postaral o víťazný gól Seattlu Sounders v domácom stretnutí s Coloradom Rapids. Jeho tím vyhral 2:0.

Tridsaťjedenročný Rusnák skóroval už po štvrťhodine hry prudkou hlavičkou zo šiestich metrov po parádnom centri spoluhráča Paula Rothrocka z ľavej strany. Gólovú poistku pre Sounders pridal v 62. minúte práve Rothrock. Rusnák hral do 88. minúty. Jeho tím sa najbližšie predstaví cez víkend na ihrisku Real Salt Lake, kde slovenský ofenzívny stredopoliar pôsobil v rokoch 2017 až 2021.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

ONLINE: Končia sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja