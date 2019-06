Šatan: Ak Šmátralu zvolia za prezidenta, skončím v slovenskom hokeji

Som ochotný novému prezidentovi ďalej pomáhať. Či už Kongres zvolí pána Šatana, alebo pána Šmátralu, verím, že hokej na Slovensku pôjde ďalej správnym smerom, vyhlásil Rusnák.

Bratislava 26. júna (TASR) - Dárius Rusnák sa tesne pred stredajšou voľbou vzdal kandidatúry na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). O funkciu sa tak budú uchádzať iba Miroslav Šatan a Jaromír Šmátrala.



"Som ochotný novému prezidentovi ďalej pomáhať. Či už Kongres zvolí pána Šatana, alebo pána Šmátralu, verím, že hokej na Slovensku pôjde ďalej správnym smerom," vyhlásil Rusnák, ktorý ako prvý z trojice uchádzačov predstúpil pred delegátov Kongresu.



Päťdesiatdeväťročný funkcionár sa vyslovil za zachovanie projektu hokejovej "dvadsiatky" a stotožnil sa s projektom "osemnástky", takisto uvítal limit na cudzincov v najvyššej domácej súťaži. Za prioritu v ďalšom napredovaní považuje prácu s mládežou, zlepšenie úrovne domácej ligy a hokejovej infraštruktúry.



Za ním ako druhý dostal slovo Miroslav Šatan, doterajší generálny manažér slovenských reprezentácií opäť vyzdvihol potrebu vybudovať hokejové akadémie a ocenil prácu doterajšieho šéfa slovenského hokeja Martina Kohúta. "Za tri roky urobil zväz veľmi silným. Môj plán je urobiť silnými aj kluby," zdôraznil Šatan. Následne sa vzdal kandidatúry na člena Výkonného výboru SZĽH. V prípade svojho zvolenia za prezidenta by mal členstvo vo VV automatické. Na adresu svojho protikandidáta Šmátralu dodal: "Ak bude zvolený za prezidenta, tak v slovenskom hokeji skončím."



Ako posledný z trojice kandidátov vystúpil so svojím programom súčasný predseda Dozornej rady SZĽH Šmátrala. "Za dôležité považujem nárast počtu zamestnancov SZĽH a rekonštrukciu štadiónov a postavenie nových hál na Slovensku," povedal.



Po prezentácii uchádzačov o post prezidenta nasledovalo predstavenie jednotlivých kandidátov na členov Výkonného výboru SZĽH. O členstvo vo VV sa okrem Šatana už nebudú vo voľbách uchádzať ani súčasný generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček a Branko Radivojevič ako zástupca športovcov, ktorí v poslednej chvíli odstúpili od kandidatúry. Do VV SZĽH tak kandiduje dokopy 30 mien plus ďalší dvaja ako zástupcovia športovcov (Jozef Stümpel a Ľubomír Višňovský).