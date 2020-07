Rusnák strelil gól hneď v prvom zápase po reštarte MLS, Real vyhral

D-skupina:

Real Salt Lake - Colorado Rapids 2:0

A. Rusnák (Real) hral do 78. min. + gól/,



Sporting Kansas City - Minnesota United 1:2

J. Greguš (Minnesota) celý zápas + ŽK)

New York 13. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák sa gólovo presadil hneď v jeho úvodnom zápase zámorskej MLS po reštarte po koronapauze. Dvadsaťšesťročný stredopoliar otvoril v 28. minúte skóre duelu Realu Salt Lake s Coloradom Rapids, Real napokon zvíťazil 2:0.Rusnák mohol v súboji D-skupiny dať aj druhý gól, ale v 71. minúte nepremenil pokutový kop. Na ihrisku bol až do 78. minúty. Darilo sa aj ďalšiemu Slovákovi Jánovi Gregušovi, jeho Minnesota United v tej istej skupine zvíťazila nad Sportingom Kansas City 2:1. Dvadsaťdeväťročný slovenský stredopoliar odohral celý zápas dostal žltú kartu.Ligová sezóna sa hrá skupinovým spôsobom na turnaji s názvom. Turnaj sa hrá v Disney Worlde v Orlande bez prítomnosti divákov, finále je na programe 11. augusta. Víťaz získa miestenku do Ligy majstrov CONCACAF. Vedenie MLS umožnilo hráčom odmietnuť štart na turnaji zo zdravotných alebo rodinných dôvodov.