Rusnák ukončil pôsobenie v Real Salt Lake

Salt Lake City 9. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák ukončil pôsobenie v klube zámorskej MLS Real Salt Lake. V metropole Utahu pôsobil päť sezón, v uplynulej priviedol RSL ako kapitán do play off.



"Hrať za Real Salt Lake a reprezentovať tento región päť rokov bola pre mňa veľká česť. Moje pôsobenie v klube sa skončilo a nastal čas na rozlúčku. Navždy mi zostanú spomienky na to, ako sme spolu prekonávali prekážky," uviedol na svojom instagrame 27-ročný Rusnák, ktorý prišiel do Salt Lake City v roku 2017 z holandského FC Groningen.



V novom pôsobisku dostal dres s jedenástkou, ktorý patril klubovej legende Javierovi Moralesovi. V prvej sezóne si pripísal na konto 14 gólových asistencií, čím sa zaradil na štvrté miesto v celej súťaži. Za RSL celkovo odohral 140 zápasov, v ktorých zaznamenal 41 gólov a 39 asistencií.