Rusnákov Seattle nestačil v semifinále Západnej konferencie na LAFC

New York 27. novembra (TASR) - Futbalisti Seattle Sounders v zostave so slovenským stredopoliarom Albertom Rusnákom vypadli v semifinále Západnej konferencie MLS. V noci na pondelok prehrali doma s úradujúcim šampiónom Los Angeles FC 0:1. O triumfe hostí rozhodol gól Denisa Bouangu z 30. minúty.



Seattle zvíťazil doma v play off 19 zápasov v sérii, ktorá trvala dlhých desať rokov, no LAFC na čele s brankárom Maximeom Crepeauom bol nad jeho sily. Rusnák odohral za Sounders celý zápas. V nadstavenom čase bol blízko k vyrovnaniu, jeho strela z diaľky však skončila na brvne.



Los Angeles sa vo finále Západnej konferencie stretne s Houstonom Dynamo. Na východe tvoria finálovú dvojicu FC Cincinnati a Columbus Crew.